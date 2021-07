Classifica dei sindaci con il più alto gradimento: Decaro si conferma il più amato d'Italia

Il primo cittadino barese davanti a Luigi Brugnaro (Venezia, centrodestra) al 62% segnando un balzo di +7,9%, seguito al terzo da Giorgio Gori (Bergamo, centrosinistra) ex aequo con Marco Fioravanti (Ascoli Piceno, centrodestra)

Il sindaco di Bari e presidente Anci, Antonio Decaro, si conferma il primo cittadino d'Italia con il più alto indice di gradimento, il 65%. Lo afferma la rilevazione realizzata da Noto sondaggi per Il Sole 24 Ore pubblicata dal quotidiano economico.

Decaro è davanti a Luigi Brugnaro (Venezia, centrodestra) al 62% segnando un balzo di +7,9%, seguito al terzo da Giorgio Gori (Bergamo, centrosinistra) ex aequo con Marco Fioravanti (Ascoli Piceno, centrodestra) entrambi al 61% ma con il Sindaco di Bergamo in crescita del 5,7%. Tra i sindaci pugliesi la performance peggiore è del primo cittadino di Taranto, Rinaldo Melucci, in 102/a posizione e al terzultimo posto.

Per quanto riguarda i governatori al primo posto c'è il presidente del Veneto, Luca Zaia, con il 74% dei consenti, davanti a Stefano Bonaccini (Emilia Romagna, PD) che, con una crescita del 6%, raggiunge quota 60% e scalza dal secondo posto Massimiliano Fedriga (Friuli-Venezia Giulia), mentre Michele Emiliano è all'11/o posto, ex aequo con la presidente dell'Umbria, Donatella Tesei (centrodestra).