Il futuro di Sinistra Italiana a Bari: "Con i Verdi pronti a dare il nostro contributo. La nuova giunta? Serve discontinuità"

Le scelte fatte nel percorso delle Comunali, gli esiti delle elezioni a Bari e a livello nazionale, gli obiettivi e gli impegni per il futuro, ma anche lo sguardo rivolto alla nuova amministrazione Leccese e al contributo che il partito può dare. Archiviato l'appuntamento elettorale di giugno, Sinistra italiana a Bari traccia un bilancio e guarda alla strada da intraprendere, partendo proprio dalla recente esperienza delle Amministrative nel capoluogo. Elezioni particolari per SI (tra le forze della 'Convenzione' pro Laforgia), che con il centrosinistra arrivato diviso al primo turno e il sostegno dei Verdi a Leccese, si è trovata nell'impossibilità di partecipare con la lista Avs (confluendo nella lista Bari Bene Comune). Ma pur non avendo, come i Verdi, consiglieri eletti, Sinistra Italiana si dice comunque pronta a fornire il suo apporto al centrosinistra barese, rilanciando le sue proposte.

L'occasione per fare il punto è stata l'assemblea cittadina di SI convocata nei giorni scorsi. "Un'assemblea partecipata, variegata, con tanti volti nuovi - dice Gaetano Cataldo, responsabile enti locali della segreteria regionale del partito presieduto da Nichi Vendola - Segno anche di quello che è accaduto con le elezioni, che a livello nazionale ci hanno consegnato un risultato importante. A Bari certo la situazione è stata diversa, ritenevamo che la candidatura di Laforgia fosse quella più adatta a rappresentare l'intero centrosinistra, ma le cose poi sono andate diversamente. Abbiamo fatto una scelta di linearità, sicuramente se si fosse andati uniti il risultato sarebbe stato un altro. Ma il successo raccolto alle Europee dalla proposta politica di Alleanza Verdi e Sinistra ci investe di una responsabilità, ed è su quel progetto che noi ora continueremo a lavorare".

Un percorso condiviso, quello con i Verdi, che dunque, "riannodati i fili" dopo le vicissitudini delle Comunali baresi, ora riparte. Anche con l'idea di poter fornire, in termini di proposte programmatiche, un contributo nell'ambito della nuova esperienza amministrativa a Bari. "Ci sono tanti temi, proposte su cui abbiamo lavorato già nell'ambito della Convenzione, ma che adesso possono diventare patrimonio di tutto il centrosinistra", prosegue Cataldo. "Abbiamo letto in questi giorni della proposta di ripristinare un tavolo politico del centrosinistra e di tutte le sue forze. E' un'idea che per noi va sostenuta. Crediamo che sia importante lavorare sulla complessità, ragionare in termini di coalizione. In un tavolo del centrosinistra, noi siamo pronti a portare le nostre proposte, a dare, insieme ai Verdi, un nostro contributo originale".

E sempre guardando all'esperienza amministrativa che sta per partire, Sinistra Italiana esprime anche un'idea precisa in merito alla formazione della nuova giunta, ribadendo la necessità di una effettiva discontinuità. "Come per i sindaci, che non posso fare più di due mandati, crediamo che si debba ragionare per gli assessori - dice Cataldo - Non è una esclusione, né un giudizio nei confronti di nessuno, ma un modo per rendere effettiva un'istanza di discontinuità, di rinnovamento, che ci pare ci sia stata espressa dallo stesso sindaco". "E' chiaro - prosegue Cataldo - che se si forma la giunta prendendo gli eletti, la nuova sarà abbastanza simile alla precedente. Tuttavia, chi ha preso un consenso elettorale importante, dopo aver fatto l'assessore per dieci anni, forte della sua esperienza amministrativa, può comunque dare un grande contributo restando in Consiglio comunale, rendendolo più forte e più efficace nella proposizione politica".

Intanto, proprio in merito alla nomina della nuova squadra di governo, la scelta del sindaco Leccese è caduta per ora su una giunta 'ponte', con la riconferma degli assessori uscenti fino alla proclamazione del nuovo Consiglio comunale, una 'giunta di scopo' per consentire di far fronte nell'immediato ad alcune scadenze amministrative. "Quando una scelta di carattere politico viene motivata "tecnicamente" - commenta sul punto Cataldo - significa che la politica non se la passa bene. Il giudizio su questa esperienza amministrativa non è da emettersi ora. Ma alle volte il detto popolare aiuta: se il mattino determina come andrà la giornata, significa che ci toccherà lavorare alacremente fino a sera. Ad ogni modo buon lavoro alla giunta ponte e al sindaco Leccese".