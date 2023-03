La Lega attacca Decaro dopo la nuova spaccata nel centro di Bari: "Il Far West continua"

"Il Far West continua. Il quarto furto con spaccata in una settimana a Bari si è verificato la notte scorsa in via Abate Gimma, dove i malviventi hanno preso di mira il bar 'Sweet Caffè'": ad affermarlo, in una nota, è il parlamentare della Lega Davide Bellomo, componente della Commissione Giustizia della Camera, commentando l'ennesimo colpo avvenuto in pochi giorni nel cuore del capoluogo pugliese.

"Episodi di violenza metropolitana che lo 'sceriffo' Decaro - attacca Bellomo - quasi giustifica, ascrivendo le azioni criminali a effetti della disperazione sociale. La verità è che questo sindaco quando si trova di fronte ai problemi reali denota tutta la sua inadeguatezza. Finché si tratta di inaugurare aree verdi, che poi tra l’altro vengono presto vandalizzate, o di creare piste ciclabili che usano quattro gatti, o di fare l’ennesima riunione sul tema, evidentemente inutile visto che le cose vanno sempre peggio, l’abilissimo venditore di fuffa non ha rivali".

"Se invece c’è bisogno di trovare soluzioni a un’insicurezza sempre più diffusa - prosegue -, dimostra di non essere all’altezza del compito che i cittadini baresi gli hanno affidato. Chiederò al governo di intervenire in maniera diretta per restituire serenità alla gente di Bari, in attesa che il risultato delle urne mandi a casa questo signore, al quale l’Abate Gimma sarebbe piaciuto - continua il leghista - . Il letterato barese fondò nel 1695 l’Accademia degli Spensierati. Peccato che a pagare il prezzo della 'spensieratezza' di Decaro siano le persone oneste e tranquille, maggioranza silenziosa, che hanno diritto di vivere in una città sicura e senza imbonitori in disarmo”.