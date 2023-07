Cantieri e code lungo la Statale 16, Romito (Lega): "Ho chiesto ad Anas di rimodulare gli orari dei lavori"

Rimodulare gli orari dei lavori lungo la Statale 16, nel Barese, per evitare il ripetersi di ingorghi e disagi per gli automobilisti: a richiederlo è il consigliere regionale della Lega, Fabio Romito, che in una nota spiega di aver interloquito "direttamente con Anas per sollecitare l’azienda a programmare i prossimi interventi in orari più consoni e meno disagevoli e soprattutto al fine di garantire una viabilità il più ordinaria possibile per tutto il mese di agosto”.

"Da parte di Anas - dice Romito - ho riscontrato grande disponibilità a raccogliere queste sollecitazioni, anticipando al primissimo mattino gli interventi non differibili, dal momento che non possiamo consentire che i disagi sulle infrastrutture pregiudichino lo sviluppo del nostro territorio, le attività economiche, e anche l’appeal turistico del sud barese”.

"Rispetto a questo - rimarca il consigliere regionale la mia attenzione sarà massima ed a settembre chiederemo l’interessamento direttamente del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti interessando il Ministro Salvini, che da sempre ha dimostrato grande attenzione per questo territorio, al fine di programmare i prossimi interventi garantendo il minimo dei disagi e il massimo della sicurezza”.