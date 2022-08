"Emiliano rende irriconoscibile il Pd": Stefàno riconsegna la tessera del partito

Il senatore pugliese, in aperto contrasto anche con la strategia delle alleanze seguita dal segretario, Enrico Letta, motiva così la sua decisione: "Il Pd è ora in coalizione con Bonelli che fu avversario delle giunte Vendola in Puglia"