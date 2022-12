Bonaccini a Bari per l'avvio delle Primarie Pd: "Puglia e Sud fondamentali per il Paese"

''Ho deciso di partire da Bari e dalla Puglia, e prima sono stato a Cerignola per rendere omaggio a quella grande personalità che è stata Di Vittorio, perché il Partito democratico deve avere nel lavoro e nei lavori, nella sua dignità e nel suo diritto, uno dei punti principali per la propria identità. Domani proseguo a Termoli, a Pescara, a Teramo": a parlare è Stefano Bonaccini, governatore dell'Emilia Romagna e candidato alla Segreteria nazionale del Partito Democratico alle primarie di inizio 2023, il quale ha cominciato dalla Puglia il suo tour per incontrare i militanti Dem.

"Sono partito dal Mezzogiorno - dice Bonaccini - perché la questione meridionale deve essere una grande questione centrale per il Paese, non solo per il Mezzogiorno. Non possiamo avere un Paese che va a troppe velocità diverse''.

All'appuntamento, tra gli altri, anche il sindaco di Bari Antonio Decaro: ''Siamo onorati che Stefano abbia deciso di partire da Bari e dalla Puglia - dice -. Questa non è la prima tappa per la conquista di una terra, il Meridione da tanti anni non è più terra di conquista. Abbiamo imparato a salvarci da soli. Siamo contenti che lui oggi sia qui. Tante donne e tanti uomini gli dimostreranno il loro affetto e consegneranno a lui il loro sogno nel cassetto per trasformarlo in un progetto complessivo di ricostruzione del partito, un partito che sappia tornare a parlare al Paese''. tiene la candidatura di Stefano Bonaccini a segretario del partito. Bonaccini inizia il suo tour congressuale proprio nel capoluogo pugliese.

''Questo è l'auspicio che abbiamo - ha aggiunto - nella speranza, dopo che sarà diventato segretario, di poterlo ritrovare insieme ad Elly, insieme a Paola, a tutti gli uomini e le donne che in questi giorni si stanno impegnando per il congresso, per l'amore nei confronti del Paese, per un sogno che è quello di cambiare questo Paese con il Partito democratico''.