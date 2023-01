Stop al conferimento dei rifiuti nella discarica di Conversano, Maraschio: "Verifiche sull'impianto, al lavoro per risolvere criticità"

L'assessora regionale all'Ambiente interviene in merito alle criticità del ciclo dei rifiuti che si stanno ripercuotendo su 39 Comuni del Barese: "Sospensione dei conferimenti nelle discariche per il mancato superamento delle analisi di ammissibilità dei rifiuti"

"In riferimento alle criticità gestionali del ciclo dei rifiuti, registrate nella provincia di Bari, si evidenzia che le problematiche risultano attribuibili all'esercizio dell'impianto complesso di Conversano Ba/5 a causa della sospensione dei conferimenti nelle discariche per il mancato superamento delle analisi di ammissibilità dei rifiuti". A renderlo noto è l'assessora regionale all'Ambiente Anna Grazia Maraschio, in merito alla situazione che provocando ripercussioni e disagi su 39 Comuni del Barese.

"L'Ager - prosegue Maraschio - sta individuando soluzioni alternative per il conferimento dei rifiuti indifferenziati in altri impianti disponibili, provvedendo anche alla verifica del funzionamento dell'impianto pubblico di Conversano nell'ottica della ripresa ordinaria dei conferimenti nelle discariche". "L'Assessorato - conclude si è tempestivamente attivato su istanza dei Comuni per supportare le attività citate, valutando eventuali provvedimenti straordinari che possano offrire un'adeguata soluzione a tali criticità".

Sulla questione interviene anche l'ingegnere Paolo Garofoli, direttore del dipartimento ambiente della Regione Puglia: "Il problema emerso in queste ultime ore è stato causato dal deficit di performance dell'impianto complesso di Conversano, per il quale si prevede una deroga alle capacità di stoccaggio nelle aree dell'impianto per scongiurare emergenze nei territori. In considerazione degli esiti dell'attività specialistica di Arpa, verrà disposto ad Ager e al Gestore di adottare misure specifiche volte a ripristinare il corretto funzionamento dell'impianto, scongiurando future sospensioni dei conferimenti dei rifiuti indifferenziati prodotti dai Comuni".