Forza Italia e le 10 ragioni per essere contro la tassa di soggiorno a Bari: "Ennesimo balzello medievale"

Dieci "buone ragioni per mobilitarsi" contro la tassa di soggiorno a Bari: è il 'decalogo' messo a punto dal comitato cittadino di Forza Italia, contrario al balzello che dovrebbe entrare in vigore nei prossimi mesi nlelle strutture ricettive del capoluogo pugliese.

Fi invita "le forze politiche di centrodestra della Città a mobilitarsi, per fare fronte comune contro l'ennesimo balzello e inasprimento fiscale, che il prossimo consiglio comunale si appresta a varare definitivamente il prossimo 24 luglio. Tra le varie ragioni, spiega Forza Italia, la tassa "introduce nuovi aggravi e adempimenti burocratici per le imprese turistiche oneste, anche le più piccole. Aumenta la concorrenza sleale tra strutture ricettive, a vantaggio di quelle abusive e colpisce italiani e stranieri che soggiornano a Bari per motivi non turistici (lavoro, assistenza familiare ecc.)".

Per Fi la tassa di soggiorno "è l'ennesimo “balzello medioevale” a carico del turista viaggiatore, sottrae altri 2,5 milioni ogni anno all’economia cittadina per versarli nelle casse comunal, rappresenta un nuovo onere fiscale, che disincentiva il turismo e si somma ad altre tasse, tra cui la tassa/addizionale comunale sui biglietti aerei pari a 6,5 euro a passeggero" eliminando anche "un piccolo vantaggio competitivo e anche di immagine per Bari, che sinora non la applicava. La tempistica della sua introduzione - spiega Fi - è scorretta dal punto di vista istituzionale, ad appena nove mesi dalla definitiva scadenza dell’amministrazione comunale. Infine, la tassa "non è vincolata a specifici investimenti infrastrutturali o a nuovi servizi per il turismo" e "non si prevede una corrispondente riduzione del carico fiscale per i cittadini baresi".