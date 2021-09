Esenzione del ticket per il servizio di mensa scolastica a Bari ma alcune famiglie ricevono notifiche, il M5S: "Fare chiarezza"

I consiglieri pentastellati: "Invieremo una interrogazione all’assessora Paola Romano fiduciosi che sapranno porre rimedio a questo disservizio che sta creando notevoli disagi in un inizio di anno scolastico gia di per sé complicato"

Segnalazioni di "notifiche" a famiglie che invece rientrerebbro nell'esenzione del ticket per il servizio di mensa scolastica a Bari. A riportare la vicenda è il M5S cittadino contattato da alcuni genitori che si aspettavano di non dover pagare i ticket poiché rientrerebbero nella fascia sotto i 12.500 euro di reddito isee, nella quale scatterebbero le esenzioni grazie a fondi ministeriali.

"Di fatto le richieste di ticket - spiegano in una nota il consigliere comunale Antonello Delle Fontane e la consigliera del Municipio III Chiara Riccardi - sono state notificate anche alle famiglie che rientrerebbero nell’esenzione avendo modelli Idee ben al di sotto della soglia. Verificando sul sito istituzionale - inoltre - ci si accorge come ci sia molta confusione con notizie difformi in aree diverse del sito, pertanto invieremo una interrogazione all’assessora Paola Romano fiduciosi che sapranno porre rimedio a questo disservizio che sta creando notevoli disagi in un inizio di anno scolastico gia di per sé complicato” conclude il M5S.