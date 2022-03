Tina Resta si dimette da sindaca di Turi: "Attacchi guidati da logiche inaccettabili"

Il sindaco Tina Resta ha annunciato le proprie dimissioni dalla carica di prima cittadina di Turi, nel Barese. La decisione, arrivata circa 3 anni dopo la sua elezione, è stata comunicata attraverso un documento nel quale spiega le difficoltà sempre più crescenti all'interno della sua maggioranza in Municipio.

"Gli ultimi avvenimenti - spiega Resta riferendosi alla situazione politica a Turi - non hanno potuto che farmi prendere atto dell'assenza delle condizioni politiche atte a consentirmi di continuare a svolgere con serenità un compito che avrebbe richiesto il massimo dell'impegno da parte di tutti. Il quadro politico che si è determinato ha annullato ogni possibile ulteriore sforzo finalizzato a raggiungere un accordo politico tra le parti per continuare il mio mandato. Ritengo moralmente inaccettabile dover costantemente riconquistare il pieno mandato conferito dagli elettori, avversato da continui attacchi governati da logiche che non voglio e non posso accettare".

"Ho speso ogni giorno di questa mia esperienza - aggiunge Resta - con onestà, dedizione e nel pieno e rigoroso rispetto delle prerogative che le norme di legge attribuiscono al ruolo politico e istituzionale dell'amministratore pubblico, mettendomi a totale disposizione dei cittadini". "Ora sono - conclude - all'ultimo atto di un percorso governativo che avrebbe meritato un epilogo diverso, ma va bene così".