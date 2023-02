Massimo Cassano riparte dall'Udc: nominato a capo della segreteria politica del partito

Massimo Cassano riparte, politicamente, dall'Udc. Il segretario nazionale del partito, Lorenzo Cesa, lo ha infatti nominato responsabile della Segreteria politica nazionale del partito. A darne comunicazione è l’ufficio stampa nazionale del Partito secondo quanto riporta l'agenzia Dire

Cassano, che a 19 anni iniziò la militanza politica nella Democrazia Cristiana, come dirigente del suo movimento giovanile, è stato vicepresidente vicario del Consiglio della Provincia di Bari, eletto come consigliere regionale nel 2005 e nel 2010, mentre è stato eletto per la prima volta a Palazzo Madama nel 2013 e poi ha rivestito, dal 2014 al 2017, nell’arco della XVII Legislatura, il ruolo di Sottosegretario di Stato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Cassano, già direttore dell'Arpal Puglia fino a pochi mesi fa, alle scorse politiche di settembre era stato candidato con Azione-Italia Viva non risultando eletto.