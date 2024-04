Il saluto di Decaro dopo l'ultimo Consiglio comunale: "Un viaggio bellissimo. Ho servito la città con onore e trasparenza"

"Sono stati cinque anni complessi. Non ho mai avuto problemi di numeri, nè la necessità di fare rimpasti. Abbiamo ereditato una città in corsa, a cavallo delle aspettative dopo il primo mandato e il raggiungimento di traguardi importanti. Umanità e dignità sono stati due valori del compianto Enrico Dalfino che ho cercato di seguire e che spero mi abbiano accompagnato in questi anni da primo cittadino". E' uno dei passaggi del discorso del sindaco di Bari, Antonio Decaro, nel corso dell'ultima seduta dell'assemblea cittadina prima delle Elezioni comunali del prossimo 8 e 9 giugno.

Decaro ha elencato i provvedimenti più importanti approvati nei cinque anni del secondo mandato, ovvero il progetto di Costa Sud, la variante del Parco della Giustizia, le opere del Pnrr, ma anche la difficile gestione dell'emergenza Covid con i Consigli e le Giunte in video conferenza: "L'approvazione all'unanimità o con l'astensione delle minoranze di delibere importanti - ha detto - dimostra che c'è una classe politica matura di cui la città deve essere orgogliosa. La comunità è diventata più ambiziosa, più unita e forse più orgogliosa di se stessa. Bari è una città in crescita da 30-40 anni, a prescindere dalle amministrazioni che si sono alternate".

Per il futuro, Decaro traccia una possibile visione da seguire per chi sarà il suo successore: "Tra le sfide complesse c'è il governo del territorio e un'alleanza cittadina per il turismo sostenibile, Dieci anni fa, quando mi sono candidato, nessuno aveva mai pensato che avremmo dovuto tutelare i residenti del centro storico o dei quartieri centrali che rischiano di perdere la casa per gli affitti brevi. Dobbiamo evitare la sfida della gentrificazione. Chi verrà dopo di me dovrà dare risposte a vecchie o nuove povertà"

Quindi, qualche considerazione sulle inchieste delle ultime settimane su intrecci tra politica e corruzione che hanno portato all'ingresso in Comune della Commissione d'accesso nominata dal Ministero dell'Interno per verificare uno scioglimento del Consiglio per presunte infiltrazioni mafiose. "Il rammarico più grande è stato - dice rivolgendosi ai consiglieri - non aver saputo proteggervi con più forza nè difendervi abbastanza dalla bufera anche mediatica che ha travolto tutti e questo Consiglio permettendo a chi era fuori di sporcare il lavoro di chi si è sempre distino per correttezza, onore e trasparenza nei suoi atti e nei suoi impegni con i cittadini".

Infine, un pensiero personale ed 'ecumenico': "Questi anni che porterò per sempre con me mi hanno insegnato ad ascoltare, a guardare in faccia gli avversari che non saranno mai nemici e a cercare sempre la mediazione, le cose che ci potevano unire, piuttosto quelle che ci potevano dividere. Ho provato a tenere il timone in questo straordinario cammino, cercando di portare la nave verso un porto sicuro. E' stato un viaggio bellissimo".