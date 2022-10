"Mancanza di privacy e spazi inadeguati" nell'ufficio Urp del Municipio II: la denuncia del consigliere Delle Fontane

Una "completa mancanza di privacy" nell'ufficio Urp di via Luigi Pinto nel Municipio II di Bari a causa di spazi che sarebbero inadeguati: è quanto denuncia il consigliere comunale M5S, Antonello Delle Fontane, presidente della Commissione comunale Qualità dei Servizi, che ad agosto scorso aveva raccolto alcune segnalazioni di cittadini sulle modalità con cui "veniva fornito il servizio alla cittadinanza ed inoltre non meno importante il contesto lavorativo in cui sono eroicamente costretti a lavorare gli operatori Urp e Multiservizi".

"Lo sportello - aggiunge Delle Fontane - è allestito in un corridoio con attigua seduta per chi è in attesa, è facile confondere quello Urp con di Accoglienza. Il risultato è una completa mancanza di privacy a causa della collocazione della postazione dell'operatore a cui vengono forniti spesso, dati sensibili, quali numeri di telefono o informazioni private che inevitabilmente ascoltano tutti gli utenti in attesa. Nei momenti in cui la sala è particolarmente affollata, gli utenti in attesa intervengono durante le consulenze dell'operatore con pareri e suggerimenti, creando confusione e disturbando e rallentando il lavoro".

Delle Fontane lamenta anche le "pochissime sedute" previste per attendere il proprio turno con gli utenti che "sostano nel corridoio e nella zona della porta di ingresso nonostante l'addetto Multiservizi, eroicamente, chieda di attendere fuori dall'ufficio, nell'apposita zona".

"In 4 mesi - aggiunge - la situazione non è cambiata e ho chiesto al vicesindaco Di Sciascio di intervenire per riorganizzare lo sportello e garantire un servizio adeguato ai cittadini attraverso un contesto lavorativo il più sereno possibile per gli operatori Urp".