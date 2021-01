Fratelli d'Italia attacca la Regione sull'emergenza vaccini: "Farmacisti dimenticati dalla fase 1 del piano

Il gruppo di Fratelli di Italia denuncia che nella fase uno della campagna vaccinale "i farmacisti sono stati dimenticati dal governo regionale" perche' "non sono ancora a conoscenza del cronoprogramma e delle tempistiche previste in Puglia per la vaccinazione dei farmacisti titolari, dei collaboratori e dei dipendenti in servizio presso gli esercizi farmaceutici aperti al pubblico".

Il gruppo, in una nota, invita "l'assessore alla Sanità Pier Luigi Lopalco e il presidente Michele Emiliano a fornire risposte e chiarimenti nel merito della questione sollevata, che coinvolge non solo gli addetti ai lavori, i quali non chiedono privilegi ma doveroso rispetto e considerazione, ma anche un'utenza composta dall'intera comunita' pugliese".