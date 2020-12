A gennaio le prime migliaia di vaccinazioni anti Covid in Puglia, il centrodestra: "A che punto è la Regione?"

"Entro la metà di gennaio èprevisto l'arrivo in Puglia di 49.302 dosi di vaccino anti-covid da somministrare in 11 hub. Dopo il fallimento della campagna vaccinale anti-influenzale e la precarietà e la disorganizzazione che regnano nel nostro servizio sanitario regionale non possiamo dirci tranquilli in uno spirito costruttivo inteso a sostenere la campagna vaccinale anti-covid, abbiamo presentato un'interrogazione al presidente Michele Emiliano e all'assessore Pieluigi Lopalco": lo affermano, in una nota, i consiglieri regionali pugliesi di Forza Italia.

Nell'interpellanza gli esponenti di centrodestra, tra cui quelli di Fratelli d'Italia, chiedono "se e in quale modo la Puglia è preparata ad assicurare la tempistica, la logistica, l'organizzazione e l'efficienza della campagna vaccinale anti-covid. Tenuto conto che due province pugliesi non sono dotate di celle di congelazione idonee".

"Non c'è tempo da perdere - aggiungono - anche perchè le Regioni devono indicare dei referenti che dovranno rispondere direttamente alla struttura di coordinamento nazionale e interfacciarsi con gli attori del territorio, quali i dipartimenti di Prevenzione, per garantire l'implementazione dei Piani regionali di vaccinazione e il loro raccordo con il Piano nazionale di vaccinazione. La Regione Puglia questa volta dovrà vincere una grande sfida: organizzare una distribuzione rapida, in modo che i vaccini siano somministrati entro le 6 ore di estrazione dalle celle di conservazione vaccinando almeno 2.000 persone in 15 giorni - concludono -. Fratelli d'Italia vuole fare la propria parte perche' la posta in gioco è molto alta: la salute dei pugliesi".