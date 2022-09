Nuovo terremoto al Comune di Valenzano, si dimette il sindaco Romanazzi: "Sfiduciato da 10 consiglieri"

Una nuova crisi politica scuote il Comune di Valenzano: dieci consiglieri Comunali tra esponenti di maggioranza e opposizione hanno annunciato le proprie dimissioni, facendo così cadere l'amministrazione civica guidata da Giampaolo Romanazzi, insediatosi due anni e mezzo fa al vertice del Comune alle porte di Bari.

Una storia travagliata che già nel settembre 2020 aveva visto le prime dimissioni del sindaco, ritirate poco dopo un confronto con la maggioranza. Stavolta, invece, il passo indietro sembra definitivo, come ha annunciato lo stesso Romanazzi in un video su Facebook: "Cambiare le cose richiede tempo - ha spiegato con amarezza il sindaco - e invece dopo due anni e mezzo ci ritroviamo di nuovo con un esercizio commissariale. Più che far cadere il sindaco - ha rimarcato - hanno riconsegnato il paese al commissariamento, uno degli sport preferiti dal ceto politico di questo comune".

"Voglio ringraziare i cittadini dell'onore che mi hanno dato e della fiducia che mi hanno dimostrato. Abbiamo ottenuto risultati - ha concluso - che saranno visibili nei prossimi anni" attraverso "iter amministrativi complicati. Spero che questo periodo senza un'amministrazione non metta a rischio le cose fatte in questi due anni e mezzo di lavoro".