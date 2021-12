Venerdì 10 dicembre a Bari la presentazione del 1° congresso regionale Senso Civico

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Si terrà allo Sheraton di Bari, alle 11 di venerdì 10 dicembre la conferenza stampa di Senso Civico che preannuncia il primo congresso regionale per gennaio 2022. La lista guidata dall'ex assessore regionale, Alfonso Pisicchio, dopo aver raggiunto un importante risultato all'ultima tornata, con circa 70mila preferenze, non ha ottenuto seggi a causa di una pessima e discutibile legge elettorale. Le ragioni alla base di questa iniziativa nelle parole proprio del coordinatore Alfonso Pisicchio: "Senso Civico ha deciso di proseguire nel suo progetto civico condividendo una chiara piattaforma programmatica che metta al centro la persona su temi come la qualità della vita e la cura del cittadino attraverso politiche della salute, del lavoro e dell’ambiente. Vogliamo dare alla comunità una proposta, un progetto politico che costruisca un asse collaborativo tra le culture del civismo, della sinistra sociale, riformista e liberale, delle sensibilità che si muovono nell’area centrista e dell’ambientalismo democratico. Organizzeremo per gennaio la “prima conferenza programmatica regionale di Senso Civico” per dare voce ai tanti cittadini pugliesi.”