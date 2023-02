Vertenza Baritech, Emiliano: "Intervenga il governo, serve decreto che permetta alla Regione di chiede la cig"

"Serve un decreto legge urgente che permetta come Regione di chiedere la cassa integrazione quando l'azienda non lo vuole fare, come nel caso Baritech". Così il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, è intervenuto nel corso della trasmissione L'Aria Che Tira a proposito del vertenza Baritech, che ha visto ieri il licenziamento di 113 operai da parte dell'azienda, che ha rifiutato di chiedere la proroga della Cig nonostante avesse la possibilità di farlo per altri 90 giorni.

Emiliano ha spiegato che "c'è un difetto normativo", per cui la Regione, pur avendo "accantonato i soldi per la Cig" non può chiederla al governo. "Noi - ha aggiunto - abbiamo chiesto a Baritech un altro mese di Cig, ci siamo offerti come Regione di condividere i costi con l'azienda. Li ho pregati in ginocchio di fare questa richiesta di Cig ma non c'è stato nulla da fare, la risposta è stata cinicamente negativa".