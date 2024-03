Visita alla sorella del boss, Conte: "L'aneddoto di Emiliano non è edificante"

"Non ho trovato l'aneddoto raccontato da Emiliano né divertente né edificante. Noi siamo per la legalità e la trasparenza". Sono queste le parole del presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, in commento all'episodio raccontato da Michele Emiliano sul placo della manifestazione 'Giù le mani da Bari', svolta sabato mattina in piazza del Ferrarese. Il presidente della Regione Puglia. in quell'occasione, aveva parlato di una visita a casa della sorella del boss di Bari Vecchia, Antonio Capriati, dopo le presunte minacce ricevute dall'allora assessore, Antonio Decaro.

"Decaro fa bene a rendersi disponibile alla commissione di accesso e, ove richiesto, a offrire tutti i chiarimenti - ha dichiarato Conte, secondo quanto riporta l'Ansa - L'azione amministrativa deve essere trasparente. Si è già dichiarato disponibile e farlo, bene così, qualsiasi delucidazione deve essere fornita. La commissione? Si è già insediata, adesso spetta a Decaro fornire tutta la collaborazione che è stata richiesta per rendere conto del suo buon operato".