Mario Draghi in visita a Bari: prima tappa alla Masmec, poi l'incontro con gli studenti dell'istituto Cuccovillo

E' il giorno di Mario Draghi a Bari. Una visita in due tappe, quella del presidente del Consiglio, che toccherà due luoghi 'simbolo' dell'innovazione made in Puglia. Il presidente del Consiglio, infatti, è arrivato poco dopo le 9.30 alla Masmec di Modugno, azienda specializzata in tecnologie di precisione, robotica e meccatronica, applicate soprattutto all'automotive e al biomedicale.

Accompagnato dal sindaco Antonio Decaro, dal presidente della Regione Emiliano e dal prefetto Antonia Bellomo, e accolto dal presidente della Masmec, Draghi visiterà l'azienda per poi spostarsi a Japigia, nella sede dell'istituto tecnico superiore 'Cuccovillo', che forma tecnici assunti (oltre il 90% nel giro di un anno) nelle industrie della meccatronica del distretto. Qui il premier terrà un intervento, incontrando gli studenti.



(Foto: l'arrivo di Mario Draghi alla Masmec)