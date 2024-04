La presidente della Regione Normandia in visita a Bari: colloquio con il vice sindaco Di Sciascio e l'assessora Pierucci

Il vicesindaco Eugenio Di Sciascio e l’assessora alle Culture Ines Pierucci hanno ricevuto questo pomeriggio, a Palazzo di Città, una delegazione della Regione Normandia guidata dal presidente Hervé Morin e da Catherine Morin-Desailly, senatrice e presidente della Commissione Cultura, Turismo e Patrimonio della Regione francese. All’incontro ha partecipato anche Lise Moutoumalaya, console generale di Francia per il Sud Italia.

In questi giorni, la delegazione della Regione Normandia è in Puglia per una serie di incontri con le istituzioni politiche e culturali del territorio destinati a illustrare il progetto con cui la Normandia intende organizzare un grande evento culturale e popolare in occasione del millenario della nascita del condottiero normanno Guglielmo il Conquistatore, che sarà celebrato nel 2027. La Normandia intende coinvolgere nell’evento tutti i territori europei, come quelli dell’Italia meridionale, che condividono forti legami storici con la regione francese.

Il presidente Morin, assieme agli altri rappresentanti della delegazione, ha sottolineato l’importanza dell’eredità storica e culturale che la Normandia condivide con la Puglia e con Bari. Ha espresso la volontà di avviare una collaborazione con la città e con le altre istituzioni del territorio all’interno delle celebrazioni previste per il 2027.

Il vicesindaco Di Sciascio e l’assessora Pierucci hanno espresso l’interesse della Città di Bari per la valorizzazione delle relazioni con la regione francese, sottolineando la storica vocazione all’apertura, in chiave europea e mediterranea, del capoluogo pugliese. Il vicesindaco e l’assessora alle Culture hanno, quindi, assicurato la volontà di porre le basi istituzionali di una collaborazione della città all’interno del progetto della Normandia per l’anniversario del 2027, in dialogo con le altre istituzioni e con le realtà culturali del territorio, per valorizzare, nell’ambito delle celebrazioni, la storia condivisa con la Normandia e il patrimonio culturale della città di Bari.