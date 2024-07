Comune parte civile nel processo 'Codice interno', Leccese: "Segnale chiaro, chiederò costituzione di una commissione speciale antimafia"

"La costituzione di parte civile del Comune di Bari nell’inchiesta ‘Codice Interno’ è un segnale chiaro di come l’amministrazione abbia sempre contrastato senza esitazioni l’attività delle organizzazioni criminali". Così in una nota, il neo sindaco Vito Leccese commenta la costituzione di parte civile dell'amministrazione comunale nel procedimento sui presunti intrecci tra mafia e politica, che ha preso il via oggi a Bari.

"La presenza in aula di Antonio Decaro - prosegue Leccese - non è solo la testimonianza simbolica di questo impegno ma assume un valore sostanziale. Proseguiremo lungo questo percorso, lavorando sempre dalla parte della giustizia e della legalità". "Anzi - annuncia il neo primo cittadino - è mia intenzione chiedere al nuovo consiglio comunale la costituzione di una commissione speciale che si occupi di antimafia e di lotta non repressiva alla criminalità organizzata”.