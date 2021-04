Zullo attacca la Regione sulla visita di Figliuolo: "Noi all'oscuro, nessun incontro con le opposizioni di centrodestra"

Avremmo sicuramente partecipato - dice - invece che assistere a un’autocelebrazione del duo Emiliano-Capone che, probabilmente, avranno voluto tenere fuori le forze politiche di opposizione per evitare che potessimo raccontare al generale Figliuolo come è davvero la situazione in Puglia"

“Eravamo convinti che la visita del commissario per l'emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo, e il capo della Protezione civile, Fabrizio Curcio, avesse solo natura operativa. Stamattina, invece, abbiamo scoperto con non poca sorpresa che è stato organizzato in Consiglio regionale un incontro con le Istituzioni. Ci dispiace molto non essere stati informati dalla presidente Capone di questo importante momento": ad affermarlo è il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Ignazio Zullo, criticando la mancata partecipazione del centrodestra all'incontro con il generale Figliuolo e Curcio, questa mattina a Bari, per fare il punto sulla gestione dei vaccini anti Covid e dell'emergenza

"Avremmo sicuramente partecipato - dice Zullo - invece che assistere a un’autocelebrazione del duo Emiliano-Capone che, probabilmente, avranno voluto tenere fuori le forze politiche di opposizione per evitare che potessimo raccontare al generale Figliuolo come è davvero la situazione in Puglia. Peccato, perché se il generale Figliuolo avesse avuto l’opportunità di incontrare tutte le forze politiche del Consiglio regionale avrebbe potuto avere un quadro più completo della situazione ed agire in maniera più concreta nell’interesse dalla Puglia".

“Non solo, il commissario - rimarca - avrebbe dovuto incontrare le associazioni di categoria dei medici e degli infermieri, che avrebbero potuto esternare tutte le criticità che stanno affrontando. Ma ormai siamo di fronte a una vera e propria tirannia, dove l’opposizione viene zittita o tenuta all’oscuro di ci? che accade. Peccato, perché è interesse di tutti uscire al più presto dal tunnel senza che nessuno si appunti medagliette sulla giacca. Del resto siamo convinti che pure il commissario Figliulo si sarà chiesto come mai, nei vari incontri, non ha mai incontrati forze politiche di opposizione: per questo motivo, attraverso i nostri parlamentari, chiederemo un incontro con il generale Figliuolo perché riteniamo che la polvere non vada mai nascosta sotto il tappeto. E in Puglia ormai ce n’è tanta!” conclude Zullo.