Puglia, Caramanica (Rea): “No categorico a privatizzazione dune”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

“La Regione e il presidente Emiliano non tocchino le dune pugliesi. Anche Rivoluzione Ecologista Animalista ha preso parte alla manifestazione pubblica - andata recentemente in scena di fronte a Costa Ripagnola, in provincia di Bari, e che ha visto anche la presenza della nostra coordinatrice regionale, Antonella De Simone, e della Europarlamentare, Rosa D’Amato, che ringraziamo per il sostegno e la partecipazione - per esprimere netta e chiara contrarietà al provvedimento che pone la gestione dei cordoni dunali in mano ai privati. Siamo di fronte a una ipotesi deleteria e illogica, che Rea condanna senza “se” e senza “ma” visto e considerato che rischia di incidere negativamente su un ecosistema così delicato e sul pericolo della erosione costiera, e, cosa non di poco conto, potrebbe aprire le porte all’incuria e al degrado. Le catastrofi ambientali accadute in Italia negli ultimi mesi purtroppo non hanno insegnato nulla alla politica, che continua a preferire gli interessi di parte alla reale tutela dell’ambiente e della collettività. È chiara ed evidente una necessaria inversione di rotta. Per questo motivo, Rivoluzione Ecologista Animalista chiede alla Regione Puglia di tornare sui propri passi e promette battaglia politica a difesa delle coste e del libero accesso alle spiagge del territorio pugliese. Noi, dunque, ribadiamo il nostro fermo “no” a qualsiasi ampliamento delle concessioni demaniali ai cordoni dunali”. Così, in una nota, il segretario nazionale del partito politico, Rivoluzione Ecologista Animalista, Gabriella Caramanica.