Regionali Puglia 2020, seggi aperti: corsa a otto per la presidenza

Sono aperti dalle 7 i seggi per le Elezioni 2020 dedicate alle Regionali di Puglia, alle Amministrative e al Referendum confermativo sul taglio dei parlamentari. Si voterà nelle giornate del 20 e del 21 settembre: per domenica urne aperte dalle 7 alle 23 e dalle 7 alle 15 di lunedì. Al termine cominceranno le operazioni di spoglio che andranno avanti sicuramente fino alla nottata. particolari misure di sicurezza sono state approntate con l'obiettivo di evitare contagi covid: mascherine obbligatorie nei seggi, igienizzanti e percorsi dedicati sono alcune delle disposizioni del protocollo predisposto da Asl Bari, Prefettura e Regione per un voto sicuro.

REGIONALI PUGLIA - In corsa per la Presidenza vi sono 8 candidati che si sfideranno in un unico turno senza, dunque, possibilità di ballottaggio. Di seguito l'elenco

il governatore uscente Michele Emiliano per il centrosinistra, appoggiato da 15 liste: Partito Animalista - Partito del Sud - Sud Indipendente - Con Emiliano - Partito democratico - Emiliano sindaco di Puglia - Senso Civico - Democrazia Cristiana - Sinistra Alternativa - Popolari con Emiliano - Italia in Comune - Puglia Solidale e Verde - Pensionati e Invalidi - I liberali - Partito Pensiero e Azione (Ppa)

L'europarlamentare Raffaele Fitto per il centrodestra, sostenuto da 5 liste: Fratelli d'Italia - Forza Italia - Lega - Nuovo Psi Udc - La Puglia Domani

La consigliera regionale uscente Antonella Laricchia, candidata pentastellata con un'altra civica a sostegno: Movimento 5 Stelle - Puglia Futura

Il sottosegretario agli Esteri Ivan Scalfarotto, sostenuto da tre liste: Italia Viva - Scalfarotto Presidente - Futuro Verde

Il consigliere regionale uscente Mario Conca, supportato dalla lista civica indipendente Cittadini pugliesi

L'archeologo, antropologo e intellettuale Pierfranco Bruni, candidato per Lista Fiamma Tricolore

Il professore di educazione fisica e già consigliere comunale a Brindisi Nicola Cesaria per la lista Lavoro, Ambiente e Costituzione

L'avvocato barese Andrea d'Agosto supportato da Ri - Riconquistare l'Italia

ELEZIONI COMUNALI NEL BARESE

Si voterà anche per il rinnovo di 8 amministrazioni comunali nel Barese, ovvero Modugno, Palo del Colle, Conversano, Corato, Capurso, Grumo Appula, Locorotondo e Bitetto. Per i primi cinque centri vi sarà il ballottaggio se nessuno dei candidati supererà il 50% + 1 dei voti mentre per le altre tre località, al di sotto dei 15mila abitanti, vi sarà un turno unico. I ballottaggi si svolgeranno tra due settimane. Di seguito tutte le sfide degli otto comuni

MODUGNO - Nel grande centro alle porte di Bari si sfidano Nicola Bonasia, Fabrizio Cramarossa, Hermes Lopez, Pierino Losole e Domenico Rossini - TUTTE LE LISTE E I CANDIDATI

PALO DEL COLLE - Cinque gli aspiranti sindaci in corsa: Antonio Amendolara, Tommaso Amendolara, Anna Cutrone, Alberto Giammaria, Luigi Viola - TUTTE LE LISTE E I CANDIDATI

CONVERSANO - Anche nella cittadina del Sudbarese si sfidano in cinque per la poltrona di sindaco: Valerio Conte, Michele Lestingi; Pasquale Loiacono, Giuseppe Lovascio, Gianvito Matarrese - TUTTE LE LISTE E I CANDIDATI

CORATO - Corsa a 4 per la cittadina del Nordbarese. In lizza vi sono Corrado de Benedittis, Vito Bovino, Niccolò Longo, Luigi Perrone - TUTTE LE LISTE E I CANDIDATI

CAPURSO - Tre gli aspiranti primi cittadini della cittadina a pochi km da Bari: Michele Laricchia, Filippo Ferrara e Rocco Abbinante - TUTTE LE LISTE E I CANDIDATI

GRUMO APPULA - Giuseppe Antonelli, Michele Minella e Francesco Rutigliano sono i tre candidati che puntano alla guida del Comune - TUTTE LE LISTE E I CANDIDATI

LOCOROTONDO - Per la poltrona di primo cittadino si sfidano in tre: Antonio Bufano, Marianna Cardone e Fabio Lotito - TUTTE LE LISTE E I CANDIDATI

BITETTO - Sono quattro gli aspiranti primi cittadini per il centro agricolo non lontano da Bari: Gisueppe Cramarossa, Donatella Lettieri, Stefano Occhiogrosso e Fiorenza Pascazio - TUTTE LE LISTE E I CANDIDATI

REFERENDUM PER IL TAGLIO DEI PARLAMENTARI

Infine, ma non per importanza, si voterà anche per il referendum consultivo sul taglio dei parlamentari, in modo da confermare o meno il disegno di legge costituzionale che modifica la composizione di Camera e Senato. La prima assemblea sarà ridotta da 630 a 400 membri mentre la seconda da 315 a 200. Non è necessario alcun quorum della maggioranza più uno degli elettori: la consultazione sarà valida con qualsiasi affluenza.