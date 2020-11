Il Pd dà fiducia ma anche qualche consiglio ad Emiliano per la Giunta: "Tenere conto del risultato e della parità di genere"

Il Partito Democratico della Puglia si rivolge al presidente Michele Emiliano, riconfermato con il voto del 20 e 21 settembre scorso, auspicando che il metodo della condivisione delle scelte "che ha animato i lunghi e difficili mesi della campagna elettorale, coincisi in parte con la drammatica esperienza del lockdown", continui a essere il "pilastro dell'azione di governo dei prossimi anni, nel pieno coinvolgimento, oltre che delle istituzioni e delle forze politiche regionali, degli enti locali e delle forze sociali".

In una nota il gruppo consiliare e della Segreteria pugliese Pd, riunitosi oggi, ha espresso "pieno e leale sostegno al presidente Emiliano e augurargli buon lavoro per il nuovo mandato iniziato ufficialmente solo da pochi giorni".

L'Unione regionale però ritiene che venga riconosciuto "l'importante e solido risultato conseguito nelle urne e nella composizione del nuovo Consiglio regionale". In particolare, si chiede di tenere conto della "rappresentanza di genere, sul quale tanto la Segreteria regionale si è spesa sia nella battaglia per modificare la legge elettorale sia nella composizione delle liste. Le elezioni hanno portato all'ingresso in Consiglio di donne di valore e fuori dal Consiglio non mancano figure femminili del Partito democratico capaci e radicate sul territorio che possono e devono essere messe nelle condizioni di dare un contributo all'azione di governo".

Il gruppo, inoltre, sottolinea anche l'importanza di rispettare una rappresentanza territoriale. Questi punti saranno comunque ulteriormente discussi nel corso della Direzione regionale che si terrà in via telematica giovedì 5 novembre.