Sempre più vicina la nuova Giunta regionale pugliese: mezzo M5S tratta con Emiliano. Delli Noci allo Sviluppo Economico?

Proseguono le trattative all'interno del centrosinistra e non solo, per la definizione della nuova Giunta regionale pugliese. Dopo le ufficializzazioni di Donato Pentassuglia (Agricoltura) e Pierluigi Lopalco (Sanità), appare sempre più vicino l'ingresso dell'ex vicesindaco di Lecce e neo consigliere regionale Alessandro Delli Noci, dimessosi oggi dal Comune del capoluogo salentino poiché in procinto di diventare il nuovo assessore allo Sviluppo Economico.

Domani, invece, potrebbe esserci qualche novità in ambito Cinquestelle, con gli Stati Generali pentastellati. Sulla piattaforma Rousseau si svolgerà il voto online tra gli attivisti per decidere se entrare in Giunta con Emiliano. Il Movimento in Puglia è in subbuglio: una parte ha raccolto firme per il no, mentre 4 consiglieri regionali su cinque starebbero proseguendo le trattative col centrosinistra. Tutti tranne Antonella Laricchia, contraria all'ipotesi. Il Pd, con il segretario regionale Lacarra, pressa i possibili alleati pentastellati, chiedendo una risposta in tempi brevi.