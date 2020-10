Laricchia respinge l'apertura di Emiliano sui Cinquestelle in Giunta regionale: "Saremo forza d'opposizione"

"Saremo una forza di opposizione che martellerà quel Consiglio regionale con idee, soluzioni e denunce. Quelle persone che ci hanno votato meno di un mese fa hanno riconosciuto in noi dei valori, che dobbiamo garantire di portare nelle istituzioni. Trasparenza e partecipazione, perchè sempre più cittadini diventino cittadini attivi". Antonella Laricchia, ex candidata presidente del M5S alle scorse Regionali, risponde indirettamente sui social all'apertura del presidente Michele Emiliano su una presenza pentastellata in Giunta.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Laricchia, in un messaggio corredato da una foto con i consiglieri regionali Marco Galante, Grazia Di Bari, Rosa Barone e Cristian Casili, conferma: "Il M5S Puglia c'è e siamo pronti a un lavoro duro ed entusiasmante, in cui vi coinvolgeremo tutti - aggiunge - Abbiamo bisogno di voi, metteremo in campo tutti gli strumenti necessari per avvicinare sempre di più i cittadini alla politica, quella buona che tutela il bene comune".