Sabato 29 ottobre al via la tre giorni su “La scuola tra risorse e riforme”

Dalla risposta all’emergenza alla costruzione del futuro Dal 29 al 31 ottobre prossimi, presso il “Vittoria Parc” Hotel a Bari Palese, si svolgerà il Convegno Nazionale: “La scuola tra risorse e riforme. Dalla risposta all’emergenza alla costruzione del futuro”. È la nuova idea - una tre giorni di relazioni e studi – pensata e organizzata per la Scuola, per i professionisti della Scuola dalla Casa Editrice Tecnodid in collaborazione con la Cisl Scuola Puglia e l’UCIIM Puglia. L'esperienza di quarant'anni nel settore scolastico ha consentito alla casa editrice Tecnodid l'elaborazione di percorsi formativi destinati al personale delle scuole e degli Uffici scolastici amministrativi, in virtù dei quali detta Casa Editrice ha ottenuto l'accreditamento presso il MIUR quale Ente di Formazione. Pregnante di significati il tema della 3 giorni: “La scuola tra risorse e riforme”, costruito su un articolato programma che sarà arricchito dagli interventi d’insigni esponenti del mondo accademico, della scuola, dell’Amministrazione scolastica, delle istituzioni, della formazione, di sistemi scolastici nazionali ed Europei, di politiche scolastiche, del Gruppo editoriale Tecnodid, dell’UCIIM, della Cisl Scuola. “Di estrema attualità anche il sottotitolo: ‘Dalla risposta all’emergenza alla costruzione del futuro’ – per Roberto Calienno, segretario nazionale Cisl Scuola, e per la Dott.ssa Lucrezia Stellacci, presidente UCIIM Puglia – nel nostro Paese in cui il neo Governo annuncia le linee programmatiche che intende realizzare ed aggiunge al Ministero dell’Istruzione la definizione di “merito” ci aspettiamo attenzione, risorse e politiche idonee per tutti i lavoratori del comparto scuola e per la dirigenza scolastica in grado di disegnare scenari migliori per il futuro dei nostri giovani. In allegato, il programma del Convegno