Terza tappa a Bari del progetto “Cultura in salute” di Antea e Anolf Bari

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Torna l’appuntamento nell’ambito del progetto “Cultura in Salute” (elaborato e organizzato dai soci Romanelli e Franchini, progettisti ANTEAS) promosso da Anteas Bari e Anolf Bari, per la diffusione di cultura, sport, salute e intergenerazionalità . Sabato 23 settembre appuntamento alle ore 16:00 alla Cattedrale di San Sabino, per vivere insieme una meravigliosa esperienza accompagnati dagli studenti dell'Istituto Tecnico Economico “Vito Vittorio Lenoci” di Bari. Sarà possibile ammirare le bellezze della Cattedrale di Bari e subito dopo godersi un rilassante momento di ginnastica dolce, accompagnato dal suono di un violoncello con il coinvolgimento di giovani e grandi adulti. Nell’occasione saranno presenti le autorità territoriali. L’iniziativa, che ha preso il via nello scorso mese di giugno, è stata realizzata con il Patrocinio della Regione Puglia, Area Metropolitana, Città di Bari, Sport e Salute, CONI Puglia, UNVS, ANGeT sez. di Bari, UISP Puglia, FMSI, IST. LENOCI e il sostegno significativo della CISL e FNP CISL Pensionati Bari BAT. Partner del progetto Ovunque Puglia, ANSPI, Biopack, Gymitaly, Acqua Amata, Royal Distribuzione Food & drink, Medmatic. “L’ANTEAS vuole- spiega il Presidente Alessandro Catena - generare traiettorie di fiducia per promuovere relazioni autentiche, intergenerazionalità e partecipazione. Per raggiungere questo obiettivo ecco il progetto Cultura e salute, che ben unisce la cultura all’attività motoria e mette insieme anziani, giovani e stranieri. La scoperta o riscoperta dei magnifici luoghi della cultura che offre Bari, realizzata con una modalità attiva, coinvolge i giovani nel loro percorso di preparazione scolastica e professionale di guida turistica, completata da un momento di ginnastica dolce accompagnata da musica dal vivo, è offerta agli anziani come stimolo all’invecchiamento attivo e ai residenti stranieri come possibilità di approfondire la conoscenza della città che li ha accolti e li ospita.” Sostenere la popolazione anziana e giovane – aggiunge Sandrine Riche Presidente ANOLF Bari - in uno stile di vita sano è assolutamente condivisibile dall’associazione Anolf, presente sul territorio non solo per assistere la popolazione più fragile ma anche per creare momenti di integrazione. Pertanto unire la ginnastica con la scoperta del territorio offre una bella occasione di confronto, unione e conoscenza dei punti più belli e storici della città. Questo progetto culturale può solo arricchire chiunque viva sul territorio barese, soprattutto la popolazione straniera che ha modo così di scoprire meglio la città dove vive.” “Stare insieme con un tempo ben interpretato, - conclude Vincenzo Lezzi Segretario generale FNP CISL Bari Bat- occupare anziani e giovani, farli uscire di casa, dopo che per due anni sono stati rinchiusi per la pandemia, integrarli nel territorio facendo un po’ di ginnastica dolce, leggendo e discutendo insieme. Sono nobili obiettivi dell’iniziativa di Anteas ed Anolf che, dal primo momento ci è stata presentata, che noi come Federazione Nazionale Pensionati CISL di Bari, con convinzione abbiamo sostenuto e incitato a realizzare. Far incontrare gli anziani e aprirli ad un confronto con i giovani, facendo sì che si possa generare un vero e proprio dialogo intergenerazionale tra le due comunità che vivono sullo stesso territorio, nella medesima comunità, proponendo ginnastica, letture e discussioni, è un obiettivo sfidante.”