Al Giovanni XXIII arriva l'ambulanza pediatrica: "Trasporterà i piccoli pazienti da e verso l'ospedale"

Un’ambulanza pediatrica per consentire i trasferimenti da e verso l’ospedale Giovanni XXIII di Bari. Un nuovo presidio per i piccoli pazienti, acquistata dal Policlinico di Bari. Il mezzo è dotato di tutte le attrezzature per la rianimazione e il soccorso respiratorio dei minori, dai neonati agli adolescenti, e consentirà anche il trasporto di pazienti con necessità di Ecmo (Ossigenazione extracorporea a membrana).

Grande attenzione è stata riservata agli aspetti legati all’umanizzazione delle cure, come ricordato dal Policlinico in una nota. La vettura, infatti, è stata disegnata a misura di bambino. La livrea dell’ambulanza è decorata con disegni di animali: koala, giraffe e farfalle per accogliere i piccoli. Anche all’interno i portelloni, le pareti e le tendine sono stati colorati e abbelliti con stampe che riproducono un bosco e una giungla pieni di animali con un cielo azzurro attraversato da un grande arcobaleno.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“È un investimento importante da parte dell’azienda Policlinico per garantire trasferimenti in sicurezza e con tecnologie all’avanguardia dei piccoli pazienti. La presenza di disegni colorati che decorano l’ambulanza, inoltre, fa parte dell’approccio pediatrico nell’assistenza sanitaria e nelle cure: serve a rendere il trasporto meno traumatico a livello psicologico sia per il bambino che per gli adulti” commenta il direttore generale del Policlinico di Bari, Giovanni Migliore.

“Sempre più spesso abbiamo la necessità di andare a prendere i bambini con particolari necessità di assistenza da alcuni centri, anche fuori regione, o di trasferirli in altre strutture sanitarie. Con questa ambulanza sarà possibile anche trasportare i bambini intubati o attaccati all’Ecmo. La vettura è stata studiata per poter trasportare dai neonati prematuri ai ragazzi di 16 anni fino a 130 chili di peso con una particolare attenzione all’umanizzazione: le decorazioni potranno rendere, per quanto possibile, un po’ più dolce il viaggio in ambulanza” dichiara il direttore medico dell’ospedale Giovanni XXIII di Bari, Livio Melpignano.