Estate senza restrizioni Covid, Anelli (Fimmg): "La nostra libertà ci costa duemila morti al mese, temo per i fragili"

"La nostra preoccupazione sono i fragili, oggi la nostra libertà ci costa duemila morti al mese". A parlare è Filippo Anelli, presidente della Federazione nazionale dell'Ordine dei Medici e della sezione di Bari, intervenendo a Bari al convegno dal titolo 'Lo strano caso Covid, prevedere l'imprevedibile'. Secondo Anelli, come riporta l'Agenzia Ansa, con "l'allentamento delle misure di protezione individuale, se tutti togliamo le mascherine e liberamente ci baciamo, ovviamente il virus circola. Quindi questa nostra libertà si deve coniugare con il senso di responsabilità dei cittadini, una coscienza che andrebbe maggiormente stimolata".

Rispondendo alle domande dei giornalisti, Anelli ha detto che "questa nuova variante sta colpendo tutti, ma per fortuna abbiamo un effetto protettivo legato alla vaccinazione, perché il 90% dei cittadini ha fatto il ciclo primario quindi abbiamo in memoria nel nostro organismo cellule che riescono a produrre anticorpi e a ridurre le conseguenze della malattia. In più questo è un virus molto più benevolo di quello delle prime due ondate e questo ci fa stare un po' più tranquilli".

Sul tema dei tamponi in casa è intervenuto invece il microbiologo, accademico e divulgatore scientifico Andrea Crisanti, favorevole a un'abolizione: "Non sono sensibili - ha spiegato - e quindi una persona pensa di essere negativa invece è positiva e poi molte persone che risultano positive non si autodenunciano, di fatto accecando il sistema di sorveglianza nazionale e ritardando la terapia". "Ricordiamo - ha aggiunto Crisanti - che le terapie sono efficaci entro i cinque giorni, se non ci si autodenuncia e si aspetta che arrivino i sintomi, si fa un danno alla società e a se stessi"