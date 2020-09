Sostituzione valvole cardiache e interventi al cuore, l'Anthea e la Santa Maria tra le eccellenze di Puglia

Ci sono anche due strutture di Bari, l'Anthea Hospital e l'ospedale Santa Maria tra le eccellenze pugliesi segnalate dall'Agenas, l'Agenzia Nazionale per i servizi sanitari Regionali, nel rapporto sulla qualità delle cliniche in Italia per ricoveri e interventi in varie specialità,

In particolare, per volume dei ricoveri per valvuloplastica o sostituzione delle valvole cardiache il podio è occupato da tre strutture del Gruppo Gvm Care & Research accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale: in vetta c'è l'Anthea, seguito dal Città di Lecce Hospital, entrambi ospedali di Alta Specialità, e dall' Ospedale Santa Maria di Bari, struttura ospedaliera polispecialistica. Complessivamente, queste tre strutture si occupano del 48,5% dei ricoveri totali in Regione per il trattamento chirurgico delle patologie valvolari.

Gli ospedali di Bari risultano inoltre tra i primi per volume di ricoveri per bypass aortocoronarico: al 1° posto Ospedale Santa Maria e al 2° Anthea Hospital che, insieme a Città di Lecce Hospital, coprono il 41,7% dei volumi dei ricoveri per questa attività in Puglia.