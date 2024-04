Policlinico di Bari, aperto nuovo protocollo di cura per tumori cerebrali pediatrici

Parte ufficialmente l’arruolamento presso l’oncoematologia pediatrica che è l’unico centro in Puglia ad aver ricevuto l’approvazione. È aperto un nuovo protocollo di cura per tumori cerebrali in età pediatrica dall’azienda ospedaliero universitaria Policlinico di Bari. In particolare si tratta del protocollo di cura Internazionale LOGGIC/FIREFLY-2 per bambini e adolescenti affetti da gliomi a basso grado di malignità RAF-alterati. I gliomi sono i tumori cerebrali più frequenti in età pediatrica.

"Il trial prevede l’utilizzo di un inibitore multi-target delle tirosin-chinasi - si legge in una nota del Policlinico - Grazie al lavoro multidisciplinare di neuro oncologia pediatrica portato avanti negli ultimi anni con la collaborazione tra 12 unità operative, l’oncoematologia pediatrica, diretta dal dottor Nicola Santoro, è diventato un centro di riferimento per la cura dei tumori cerebrali pediatrici e questo ha consentito una drastica riduzione della mobilità passiva. Al percorso diagnostico e terapeutico dei pazienti pediatrici affetti da tumore cerebrale sono dedicati professionisti specializzati. L’apertura del protocollo internazionale conferma la qualità delle cure garantite ai piccoli pazienti afferenti al Policlinico di Bari".