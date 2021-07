Putignano, riattivato l'ambulatorio di Ostetricia-Ginecologia in una nuova sede: "Sinergia con l'ospedale di Monopoli"

Grazie alla presenza degli specialisti del 'San Giacomo', le visite saranno nuovamente eseguite per due sedute a luglio e altre due ad agosto. L'ambulatorio sarà ospitato al primo piano dell’ex palazzina di Pediatria

Di nuovo attivo l'ambulatorio di Ostetricia-Ginecologia nell’ospedale 'Santa Maria degli Angeli' di Putignano. Lo stop alle visite era stato imposto in seguito all'emergenza sanitaria legata alla pandemia, e ora potrà riprendere grazie alla collaborazione instaurata con l’Unità operativa di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale di Monopoli. La sinergia con il “San Giacomo”, che garantirà la presenza degli specialisti, consentirà al presidio di Putignano di rispondere alle esigenze delle donne di tutte le età, offrendo nuovamente delle prestazioni sanitarie molto richieste dal territorio.

L’ambulatorio, così come deciso dal dirigente della Direzione di presidio di Saverio Tateo, sarà ospitato al primo piano dell’ex palazzina di Pediatria e potrà disporre di un’agenda dedicata, già aperta e prenotabile attraverso il servizio Cup. Fino a settembre sono previste due sedute a luglio (21 e 28) e altre due ad agosto (4 e 18), con 8 appuntamenti per ciascuna giornata. Nell’ambulatorio, operativo dalle ore 8.30 alle 12.30, in questa fase di progressivo potenziamento saranno eseguite visite ostetriche e ginecologiche nonché esami ecografici sia di natura ostetrica sia ginecologica.