Sportello Cup, anagrafe sanitaria e centro prelievi: in via Giulio Petroni un nuovo presidio della Asl Bari

Un nuovo presidio della Asl Bari nel quartiere Picone, al servizio di circa centomila utenti: la nuova sede, in via Giulio Petroni 47/d, sarà inaugurata lunedì prossimo, 8 novembre.

Nella struttura, appena riqualificata, troveranno spazio uno sportello CUP-Cassa ticket e Anagrafe Sanitaria, uno Sportello Front Office PUA e un Centro Prelievi che si aggiunge ai 3 già attivi presso i poliambulatori di Via Caduti di Via Fani, Via Aquilino Japigia e Santo Spirito.

All'inaugurazione saranno presenti il vice Capo Gabinetto della giunta regionale, Domenico De Santis, il direttore generale Antonio Sanguedolce, la direttrice del distretto unico di Bari, Rosella Porfido e il sindaco Antonio Decaro.