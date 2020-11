Tamponi 'drive through' in Fiera: operative le due postazioni con il personale sanitario della Marina

Sono operative, alla Fiera del Levante di Bari, le due postazioni per effettuare i tamponi Covid allestite dal Dipartimento di prevenzione della ASL Bari insieme a Protezione civile regionale ha attivato con il supporto logistico di Esercito e Marina Militare, nell’ambito della operazione “Igea” voluta dal ministero della Difesa.

A Bari operano due team, ognuno dei quali è composto da un medico e due infermieri della Marina militare, coordinati dai tecnici dal Dipartimento. Il personale medico è affiancato da personale logistico che si occupa di servizio d’ordine a tutela degli utenti.

Alle due postazioni baresi se ne aggiungono altrettante in provincia. Una postazione dell’Esercito è stata predisposta a Conversano con un ufficiale medico e due sottoufficiali infermieri che eseguono i tamponi insieme a personale della logistica messo a disposizione dalla Brigata Pinerolo, mentre la quarta postazione è invece stata localizzata a Grumo, a servizio dell’area nord, dove l’esecuzione dei test molecolari è affidata ai militari della Marina.

L’attivazione dei nuovi drive through – che consente ai cittadini di effettuare il tampone direttamente in auto in piena sicurezza - permetterà di incrementare la capacità erogativa dei test molecolari nelle tre aree – metropolitana, nord e sud. I drive through sono attivi tutti i giorni, dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 14. Si accede solo su prenotazione tramite il Dipartimento di prevenzione.

Gallery