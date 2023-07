Emergenza caldo, nel Policlinico di Bari attivo un ambulatorio per i pazienti che arrivano in 'codice calore'

Un percorso rapido per i pazienti che giungono al Policlinico di Bari con 'codice calore'. Per far fronte al numero crescente di ingressi in Pronto Soccorso legati alle ondate di caldo, gli utenti saranno presi in carico da un ambulatorio dedicato ad Asclepios 3. L'azienda ospedaliero-universitaria ha annunciato l'istituzione di un sistema 'fast track' che resterà attivo durante tutto il periodo legato dall'emergenza.

Il presidio sarà aperto tutti i giorni, dalle 8 alle 20, ed è stato affidato ai medici delle unità operative di pneumologia e gastroenterologia.

"Il sistema di fast track - spiega il direttore generale del Policlinico, Giovanni Migliore - consentirà un più rapido accesso per i pazienti che necessitano di assistenza, ma che non presentano condizioni di gravità tale da richiedere l’alta intensità di cura. L’obiettivo è quello di alleggerire il carico di lavoro dei professionisti di Pronto Soccorso durante questa emergenza dovuta alle alte temperature che sta portando a un aumento degli accessi in ospedale".