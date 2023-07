Rimosso metà fegato lesionato in un grave incidente, i medici del Policlinico salvano la vita ad una bimba di 5 anni

È arrivata al Policlinico di Bari con gli esiti di un grave trauma epatico, procurato in seguito a un grave incidente. La bambina di 5 anni è stata sottoposta in urgenza ad un intervento chirurgico di epatectomia destra dall’equipe del professor Francesco Tandoi, direttore dell’unità operativa di chirurgia epato-biliare. Si tratta di un procedimento chirurgico altamente specializzato, che ha comportato la rimozione della metà destra del fegato al fine di trattare efficacemente le lacerazioni epatiche causate dal trauma.

"L’intervento è andato bene - spiega il professor Tandoi - grazie all'eccezionale impegno del nostro team medico multidisciplinare. Il decorso post-operatorio è stato lungo, come spesso accade in casi complessi come questo, per la presenza anche di lesioni traumatiche al torace e al bacino. Da pochi giorni la piccola paziente è stata dimessa in ottime condizioni cliniche. Dovrà fare controlli periodici e completare il percorso di riabilitazione ortopedica".

"Desidero - conclude il professor Tandoi - ringraziare il professor Salvatore Grasso del reparto di Rianimazione 2 del Policlinico, il professor Onofrio Caputi Jambrenghi del reparto di Endoscopia del Policlinico e il dottor Leonardo Milella del reparto di Rianimazione del Giovanni XXIII, insieme alle loro rispettive equipe, oltre che i miei colleghi e il personale infermieristico del reparto di Chirurgia epatobiliare che si è preso cura di questa piccola paziente. La collaborazione e competenza di tutti, è stata fondamentale per ottenere questo importantissimo risultato".