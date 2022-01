Covid, 11mila nuovi casi in Puglia (su oltre 73mila tamponi) e 8 decessi: lieve calo degli ospedalizzati

Sono 11.055 i nuovi casi Covid in Puglia, registrati nel bollettino di sabato 29 gennaio su un totale di 73.588 tamponi. CI sono anche otto deceduto registrati. Nel Barese il numero maggiore dei casi odierni: 3293, mentre in Provincia di Bat sono 1.045, in provincia di Brindisi 987, in provincia di Foggia 1.731, in provincia di Lecce 2.400, in provincia di Taranto 1.473, i positivi residenti fuori regione 77 e in provincia ancora da definire 49. Il tasso di positività si attesta al 15,02% in calo rispetto al 18,25% fatto registrare una settimana fa.

Gli attualmente positivi sono 138.467 ( ieri erano 128.440) e i guariti 451.797. Calano i ricoverati (793 contro i 796 dello scorso bollettino), con 62 attualmente in terapia intensiva. Dall'inizio della pandemia sono 597.462 i casi totali su 7.634.789 test, con 7.198 decessi. Il bollettino è disponibile a questo link.