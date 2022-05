In Puglia 1723 nuovi casi Covid e 3 decessi: tasso di positività cala al 13,57%

Sono 1723 i nuovi casi Covid registrati in Puglia nel bollettino di domenica 15 maggio, calcolati su 12.688 test. Il tasso di positività arriva al 13,57%, in calo rispetto al 15,08% di una settimana fa. Sono 588 i casi registrati nel Barese, 101 nella Bat, 196 nel Fogiano, 391 nella provincia id Lecce, 289 nel Tarantino, 17 fuori regione e 2 in provincia in via di definizione. Anche nell'ultimo bollettino ci sono decessi (3) legati al virus.

Sono 89.065 (-704 rispetto allo scorso bollettino) gli attualmente positivi, e calano anche i ricoveri, con 487 persone in ospedale di cui 25 in terapia intensiva (495 ieri). Sono 1.011.441, invece, le persone guarite. Il bollettino è disponibile a questo link.

Di seguito i casi totali per provincia:

Provincia di Bari: 364.786

Provincia di Bat: 98.083

Provincia di Brindisi: 103.945

Provincia di Foggia: 161.974

Provincia di Lecce: 219.780

Provincia di Taranto: 148.526

Residenti fuori regione: 8.290

Provincia in definizione: 3.518