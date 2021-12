Covid, in Puglia 883 nuovi casi e 2 decessi: tasso di positività al 6,73

In Puglia sono 883 i nuovi casi Covid, registrati nel bollettino di domenica 26 dicembre, calcolati su 13.128 test. Di questi 271 sono nel Barese, 18 nella Bat, 158 nel Brindisino, in Provincia di Foggia 164, in Provincia di Lecce 220, in Provincia di Taranto 33. Sono poi presenti 14 residenti fuori regione e 5 in provincia da definire. Sono stati registrati anche 2 decessi. In netta risalita il tasso di positività, che si attesta al 6,73% rispetto al 2,08% di una settimana fa.

Al momento sono 11.643 gli attualmente positivi (ieri erano 10.864) e 193 i ricoverati (4 in meno di ieri), di cui 171 in area non critica e 22 le persone in Terapia Intensiva. Sono 274.949 i guariti, in crescita rispetto ai 274.847 dello scorso bollettino.