Coronavirus, continuano a calare i contagi nel Barese. Quasi 50mila quarte dosi somministrate per la campagna vaccinale

Tasso d’incidenza settimanale torna a scendere in maniera significativa nel Barese. A certificarlo sono i dati dell'Asl Bari, relativi al periodo tra il 18 e il 24 luglio, dove sono state registrate 11.333 nuove positività, con un tasso settimanale pari a 921,2 ogni 100mila abitanti, inferiore del 26,6% rispetto al dato precedente di 1.255,9 (15.450 casi). L’arretramento dei contagi riguarda sostanzialmente tutti i 41 comuni del territorio provinciale.

La campagna vaccinale anti-Covid, grazie all’ampliamento delle fasce d’età per le quali è consigliata la quarta dose, è in crescita: sino ad oggi sono state garantite alla popolazione 3 milioni e 85.831 vaccini, suddivisi tra 1 milione e 123.064 prime dosi, 1 milione e 87.862 seconde, 829.405 terze e 45.500 quarte dosi, delle quali 7.175 erogate solo nell’ultima settimana.

La copertura con terza dose “booster” è attestata all’80% della popolazione over 12 che abbia completato il ciclo primario almeno quattro mesi fa. L’adesione si conferma più alta dai 50 anni in poi (86,6%) e meno elevata tra i 12 e i 49 anni (73%), con l’ottima risposta degli ultraottantenni, tra i quali il 94,4% ha ricevuto il primo richiamo. "La ASL Bari rinnova l’invito a tutte le categorie interessate a completare la vaccinazione, a seconda dei casi, con terza e quarta dose - spiega l'Asl in una nota - e, per chi ancora non l’avesse fatto, a vaccinarsi senza alcuna esitazione. Anche nel mese di agosto resteranno attivi su tutto il territorio 20 punti vaccinali, tra hub di popolazione e uffici del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica".