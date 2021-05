Covid, in Puglia meno pressione sulle Terapie intensive: reparti pieni al 21%, in una settimana perso l'1%

Dato sotto la soglia critica del 30% indicata dal Ministero della Salute. La conferma arriva dall'ultimo rapporto dell'Agenas, l'Agenzia regionale per i servizi sanitari, che nell'ultimo report

Scende di un percentile l'occupazione delle Terapie intensive pugliesi. La conferma arriva dall'Agenas, l'Agenzia regionale per i servizi sanitari, che nell'ultimo report (aggiornato al 18 maggio) mostra come la pressione nei reparti ospedalieri per Covid è al momento al 21%, ben lontana dalla soglia critica indicata dal Ministero (30%).

Nelle ultime 24 ore il numero dei pazienti ricoverati è sceso sotto i 1200, un numero che non si vedeva da novembre. Oltre a salire i guariti (1200), calano anche gli attualmente positivi, tutti segnali dell'esaurimento della terza ondata.