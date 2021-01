Vaccino Covid, in arrivo altre 27mila dosi da Pfizer. Lopalco: "Da febbraio non ci dovrebbero essere più interruzioni"

Nuovi dosi di vaccino anti Covid da Pfizer sono in arrivo in Puglia nelle ultime ore: la conferma arriva all'agenzia Ansa dall'assessore regionale alla Sanità, Pier Luigi Lopalco. In particolare sono 27mila i vaccini che l'azienda farmaceutica sta distribuendo attraverso i corrieri Dhl, che raggiungeranno le 11 farmacie hub regionali. "Secondo il calendario - spiega Lopalco - abbiamo ricevuto le dosi previste". Si è così tamponato il ritardo nelle consegne annunciato da Pfizer a causa di problemi di logistica. Da febbraio, stando comunque a quanto comunicato dall'azienda, non dovrebbero esserci più interruzioni nelle consegne.