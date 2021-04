Dalla farmacia dell'ex Cto direttamente a casa: per i pazienti cronici e oncologici i medicinali arrivano a domicilio

Il servizio attivato dalla Asl Bari conta già 900 consegne effettuate in meno di due mesi: a usufruirne cittadini che necessitano di farmaci periodicamente, e che possono così evitare di recarsi nella struttura per il ritiro

Farmaci direttamente a domicilio, senza muoversi da casa, compilando una scheda online o facendo una telefonata. Si chiama “Pronto Farmaco ASL Bari” il nuovo servizio di prenotazione e consegna a domicilio dei farmaci erogati in distribuzione diretta avviato sperimentalmente dall’Area Farmaceutica Territoriale, dal 3 marzo scorso, dopo il via libera della Direzione Generale. Quasi 900 le consegne già effettuate in meno di due mesi di attività, con una media di 25 pacchetti al giorno, circa 125 a settimana distribuiti nell’area di competenza: la città di Bari, comprese le frazioni di Santo Spirito e Palese, e i comuni di Modugno e Bitritto.

Ad usufruirne pazienti oncologici o cronici che necessitano di farmaci periodicamente e con regolarità e che, in questo modo, possono evitare di recarsi nella Farmacia territoriale dell’ex CTO. Il servizio, infatti, nasce dall’esigenza di rispettare le regole anti-contagio, limitando la presenza di utenti che accedono alla farmacia per il ritiro diretto di farmaci e ausili protesici e consentendo così di mantenere il distanziamento sociale. «Il nuovo servizio – spiega la dr.ssa Stefania Antonacci, direttore dell’Area Farmaceutica Territoriale – è aggiuntivo rispetto alla distribuzione diretta nella nostra farmacia e ha una doppia finalità: limitare le presenze di utenti e venire incontro alle esigenze della fascia d’utenza più fragile, in particolare pazienti oncologici oppure affetti da patologie croniche come la SLA, con maggiori difficoltà di spostamento».

Due le modalità per prenotare il proprio farmaco, comodamente da casa: la piattaforma online su cui compilare l’apposita scheda oppure telefonicamente. Tempi rapidi anche per la consegna: «In due tre giorni – conferma Antonacci - le nostre farmaciste assicurano la preparazione e l’invio dei farmaci. E’ il tempo necessario, di cui viene dato conto automaticamente già in fase di prenotazione, per verificare la prescrizione presentata dallo stesso utente, controllandone l’appropriatezza prescrittiva dal punto di vista terapeutico e della posologia». Solo quando ogni passaggio è completato, il pacchetto viene confezionato con i dati identificativi del destinatario e affidato al vettore del servizio di consegna che lo recapita in giornata.

Per accedere al servizio di prenotazione dei farmaci esistono due modalità: compilare la scheda online all’indirizzo https://forms.gle/vhsL4H1Ri1UCs6bC7; telefonare ai numeri 080/5842299-080/5842239 dal lunedì al venerdì ore 9-12.