Vaccino Covid, in arrivo altre 27mila dosi la prossima settimana: "Fase 1 proseguirà nonostante il taglio di Pfizer"

Altre 27mila dosi di vaccino Covid in arrivo la prossima settimana in Puglia. La conferma arriva dall'assessore regionale alla Sanità, Pier Luigi Lopalco: lunedì è prevista la consegna di 23 scatole di vaccino prodotto dalla Pfizer. "“In questo modo – spiega Lopalco - la Puglia sarà risarcita del differenziale in meno ricevuto questa settimana. Grazie alla scorta del 30% che prudentemente è stata accantonata nei nostri magazzini e con questo parziale ristoro, le vaccinazioni della fase 1, sia pur con qualche rallentamento, comunque continueranno nonostante il taglio nelle consegne unilateralmente deciso da parte di Pfizer”.