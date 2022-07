Nuovo corso di laurea in Infermieristica alla Lum: lezioni all'ospedale Miulli, a settembre il test di ammissione

Si svolgerà nell'Ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti, in provincia di Bari, il nuovo Corso di Laurea triennale in Infermieristica, organizzato dall'Università Lum, la "Libera Università Mediterranea" che ha sede a Casamassima. Il nuovo Corso di Studi sarà a numero programmato, il test di ammissione è previsto per il prossimo 8 settembre.

Alle lezioni teoriche si affiancheranno attività di laboratorio, di simulazione e di didattica a piccoli gruppi, anche con metodologie interattive. La formazione degli studenti sarà svolta prevalentemente nei reparti ed in altre strutture assistenziali dell’ospedale Miulli.

“Le competenze fornite dal Corso di Laurea in Infermieristica avranno un grande rilievo di carattere tecnico-formativo - spiega Monsignor Domenico Laddaga, Delegato alla Direzione dell’Ospedale Miulli - ma andremo ad insistere soprattutto sull’umanizzazione delle cure. Tale aspetto è per noi una reale priorità, unico modo concreto per perseguire l’eccellenza sanitaria. I professionisti del futuro, in ambito sanitario, devono avere a cuore la cura della persona, così da integrare efficacemente le competenze scientifiche che apprenderanno con questo Corso”.

“L’avvio del Corso di Laurea in Infermieristica rappresenta un fatto importante per l’Università Lum – afferma il Rettore Antonello Garzoni - in quest’ottica, insieme all’ospedale Miulli, abbiamo constatato il valore e le potenzialità di questo progetto formativo che completa il percorso avviato lo scorso anno con il Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia".