Il Covid allenta la presa nel Barese: quarta settimana consecutiva con contagi in calo: -30% in sette giorni

Cala l’andamento dei casi Covid su Bari e provincia per la quarta settimana consecutiva. A confermarlo sono i dati dell'Asl Bari: nel periodo dal 25 al 31 luglio, le nuove positività rilevate ammontano a 7.922, pari a un tasso settimanale di 644 casi ogni 100mila abitanti, con un calo del 30,1% rispetto alla settimana precedente e un’incidenza più che dimezzata (-53,1%) nel confronto con il tasso d’inizio luglio (1.375,9 ogni 100mila abitanti).

La campagna vaccinale anti-Covid sinora ha assicurato alla popolazione dai 5 anni in su 3 milioni e 92.320 vaccini, suddivisi tra 1 milione e 123.129 prime dosi, 1 milione e 87.938 seconde, 830.325 terze e 50.928 quarte dosi. Il volume di erogazione resta sostenuto, grazie alla presenza di una rete di punti vaccinali attivi anche nel mese di agosto e in grado di somministrare 6.170 vaccini negli ultimi sette giorni, comprese 5.160 quarte dosi.

Il ciclo primario è stato completato dal 94% della popolazione residente dai 12 anni in poi e, se si considera la fascia più ampia a partire dai 5 anni, dal 92%. Copertura notevole si registra ugualmente con la terza dose (o “booster”), sempre attestata all’80% degli over 12 che abbiano completato il ciclo primario almeno quattro mesi fa. In crescita la copertura vaccinale anche con il secondo “booster”: il 30,5% degli ultraottantenni ha ricevuto la quarta dose, rispetto al 14,8 del target 70-79 anni e all’8,3% dei 60-69enni. "Resta fondamentale, infine, proteggersi con il vaccino anche d’estate. Oltre ai 20 punti vaccinali della ASL Bari, le categorie interessate possono sempre rivolgersi al proprio medico di medicina generale" spiegano dall'Asl.