Covid, 497 nuovi positivi in Puglia e nessun decesso: tasso di positività al 2,08%

In Puglia sono 497 i nuovi casi Covid su 23.784, presenti nel bollettino di domenica 19 dicembre. Di questi 169 sono nella provincia di Bari, 15 nella Bat, 88 nel Brindisino, 110 nel Foggiano, 98 nel Leccese, 11 nel Tarantino, tre da residenti fuori regione e 3 non definiti. Il tasso di positività si attesta quindi al 2,08%, in calo rispetto a una settimana fa in cui era al 2,3%. Nessun decesso è stato invece registrato.

Sono attualmente 7178 i positivi e 273.040 i guariti (ieri erano 272.891). Crescono i dati dei ricoveri: sono 174, di cui 149 in area non critica (+ 10 da ieri) e 25 in terapia intensiva (invariato il dato da ieri). Il bollettino completo è disponibile a questo link.